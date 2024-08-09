Десять дней без Х. Мадуро запретил доступ к соцсети в Венесуэле: причина

Причина такого решения заключается в том, что Мадуро обвинил владельца платформы Илона Маска в якобы "подстрекательстве к ненависти, гражданской войне и смерти".

"X, убирайся из Венесуэлы на 10 дней!" - заявил Мадуро во время его выступления на государственном телевидении.

Конфликт между президентом Венесуэлы и Маском длится не один месяц, и они неоднократно обменивались острыми высказываниями как в социальных сетях, так и через СМИ.

Кроме того, Мадуро призвал своих поклонников отказаться от использования мессенджера WhatsApp в пользу Telegram или WeChat. Он объяснил этот призыв тем, что якобы WhatsApp использовался для "устрашения семей солдат и полицейских".

Известно, что представители WhatsApp ситуацию не комментировали, а руководство X не отвечало на запросы журналистов.