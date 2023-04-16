В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые

Фото: В одном из районов Киева взорвалась граната (Виталий Носач РБК-Украина)

Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.