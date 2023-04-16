В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые
Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.
В полицию Киева поступила информация о взрыве на улице Милославской. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения.
Пострадавшие госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.
Ранее мы сообщали, вечером, 15 апреля во время воздушной тревоги раздался взрыв в Шосткинском районе Сумской области.
Напомним, в Днепре взорвался частный дачный дом. Спасатели обнаружили внутри здания погибшего мужчину.
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