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В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые

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Киев, Воскресенье 16 апреля 2023 00:06
В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые Фото: В одном из районов Киева взорвалась граната (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

В полицию Киева поступила информация о взрыве на улице Милославской. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения.

Пострадавшие госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.

Ранее мы сообщали, вечером, 15 апреля во время воздушной тревоги раздался взрыв в Шосткинском районе Сумской области.

Напомним, в Днепре взорвался частный дачный дом. Спасатели обнаружили внутри здания погибшего мужчину.

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