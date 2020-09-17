"Колос" одержал победу в своем дебютном матче в Лиге Европы

Фото: "Арис" - "Колос" (koloskovalivka.com)

Команда Руслана Костышина вышла в следующий раунд

Ковалевский "Колос" в гостях обыграл греческий "Арис" во втором раунде квалификации Лиги Европы со счетом 2:1. Для клуба из Киевской области это был дебютный матч в еврокубках.

Первый гол за украинскую команду на международной арене на 47 минуте забил Евгений Новак. Соперник на 55 минуте сравнял счет усилиями экс-игрока "Днепра" Бруну Гамы. Окончательный результат игры установил Денис Антюх на 63 минуте.

Это был дебютный матч для экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева. Нападающий вышел на 64 минуте вместо Владимира Лысенко.

В следующем раунде квалификации Лиги Европы "Колос" сыграет с хорватской "Риекой". Матч пройдет на выезде 24 сентября.

В квалификации еврокубков в этом сезоне судьба путевок в следующий этап кроме последнего решается по итогам одного матча.

Кроме ковалевцев, в этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять еще два клуба - "Заря" и "Десна". Луганская команда стартует в групповом раунде, а черниговцы начнут борьбу с третьего квалификационного раунда.