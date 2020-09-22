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"Десна" продала ключевого бомбардира в бельгийский клуб

Сент-Труйден, Вторник 22 сентября 2020 12:21
"Десна" продала ключевого бомбардира в бельгийский клуб
Фото: Александр Филиппов (stvv.com)
Автор: Вера Олейник

По сообщениям прессы, контракт украинца рассчитан на три года

"Сент-Труйден" объявил о подписании ключевого форварда черниговский "Десны" Александра Филиппова. Для украинца это будет первый опыт выступлений за границей.

Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

При этом детали соглашения не разглашаются. По информации СМИ, контракт заключен на три года. Сообщалось, что "Десна" хотела получить за игрока 1,5 млн евро, в то время как "Сент-Труйден" предлагал 1 млн евро.

27-летний центральный нападающий выступал за "Десну" с 2016 года. Он провел за черниговский клуб 126 матчей, в которых забил 47 голов. В минувшем чемпионате Украины Филиппов отметился 16 мячами и в гонке бомбардиров уступил только нападающему донецкого "Шахтера" Мораесу.

В текущем сезоне УПЛ "Десна" после трех туров идет без поражений, одержав одну победу и две ничьи. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

В четверг, 24 сентября, черниговцы стартуют в еврокубках, где в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы на выезде сыграют с немецким "Вольфсбургом". В этот же день другой украинский клуб "Колос" (Ковалевка) встретиться с хорватской "Риекой".

Напомним, "Колос" в дебютном для себя матче в еврокубках на выезде победил греческий "Арис" - 2:1.

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