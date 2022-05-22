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Десна и Днепр вышли из берегов. Некоторые дороги Черниговской области затопило

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Чернигов, Воскресенье 22 мая 2022 11:48
Десна и Днепр вышли из берегов. Некоторые дороги Черниговской области затопило Фото: река Десна (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области критично поднялся уровень воды в реках Десна и Днепр. В некоторых районах области наблюдается подтопление, в том числе дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГСЧС Украины в Черниговской области на утро, 22 мая.

"Из-за подъема воды в реках Днепр и Десна наблюдается превышение опасных отметок затопления и нарушения транспортного сообщения в ряде населенных пунктов Новгород-Северской, Коропской, Сосницкой, Михаило-Коцюбинской, Менской и Репкинской территориальных общин", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник, 17 мая, проходил технологический слив воды через плотину ДнепроГЭСа. Такая процедура традиционна в случаях, когда вода достигает уровня выше надлежащего.

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Черниговская область
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