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Десна та Дніпро вийшли з берегів. Деякі дороги Чернігівської області затопило

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Чернігів, Неділя 22 травня 2022 11:48
Десна та Дніпро вийшли з берегів. Деякі дороги Чернігівської області затопило Фото: река Десна (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернігівській області критично піднявся рівень води у річках Десна та Дніпро. У деяких районах області спостерігається підтоплення, зокрема доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДСНС України у Чернігівській області на ранок, 22 травня.

"Через підйом води у річках Дніпро та Десна спостерігається перевищення небезпечних відміток затоплення та порушення транспортного сполучення у низці населених пунктів Новгород-Сіверської, Коропської, Сосницької, Михайло-Коцюбинської, Менської та Ріпкинської територіальних громад", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у вівторок, 17 травня, відбувався технологічний злив води через греблю ДніпроГЕСу. Така процедура традиційна у випадках, коли вода досягає рівня, вищого за належний.

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