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Шлюзы Днепровской ГЭС откроют сегодня: в чем причина

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Запорожье, Вторник 17 мая 2022 12:47
Шлюзы Днепровской ГЭС откроют сегодня: в чем причина Фото: Днепровская ГЭС
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 мая, начнется технологический слив воды через дамбу ДнепроГЭСа. Такая процедура традиционна в случаях, когда вода достигает уровня, выше положенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"Водохранилища переполнены, планируют спустить необходимый объем воды. Состоится обычная технологическая процедура", - говорится в сообщении.

Сливать воду начнут в 13:00.

"Днепровская ГЭС работает в штатном режиме", – добавили в ОВА.

Как сообщалось, в 2021 году в нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тыс. килограммов.

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