Шлюзы Днепровской ГЭС откроют сегодня: в чем причина
Во вторник, 17 мая, начнется технологический слив воды через дамбу ДнепроГЭСа. Такая процедура традиционна в случаях, когда вода достигает уровня, выше положенного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.
"Водохранилища переполнены, планируют спустить необходимый объем воды. Состоится обычная технологическая процедура", - говорится в сообщении.
Сливать воду начнут в 13:00.
"Днепровская ГЭС работает в штатном режиме", – добавили в ОВА.
Как сообщалось, в 2021 году в нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тыс. килограммов.
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