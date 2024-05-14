Дешевше стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії

Західним союзникам набагато дешевше стримувати російського диктатора Володимира Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в ефірі BBC.
"Дуже важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Питання в тому, що це означає? Я не думаю, що агресор повинен бути винагороджений, і, врешті-решт, саме Україна повинна вирішити, чи готова вона до врегулювання", - сказав Шаппс.
Він також звернувся до союзників, пояснивши, чому варто продовжувати надавати необхідну допомогу Україні.
"Моє просте послання до світу і, зокрема до США, полягає в тому, що набагато дешевше захищати й, відповідно, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти", - наголосив глава Міноборони Британії.
Він зазначив, що перемога Росії у війні в Україні дозволить "автократам в інших країнах думати, що решта світу - це річ, яку можна захоплювати".
Нагадаємо, нещодавно Велика Британія оголосила про виділення Україні нової військової допомоги у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів. У цю суму входять безпілотники та засоби ППО.
Також Британія розглядає можливість надання Києву прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників та ракет.
До того ж 10 квітня Україна та Британія підписали рамкову угоду про співпрацю у галузі оборонного обладнання.
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