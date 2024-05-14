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Дешевле сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Западным союзникам намного дешевле сдерживать российского диктатора Владимира Путина здесь и сейчас, чем разрешить ему победить в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в эфире BBC.

"Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Вопрос в том, что это значит? Я не думаю, что агрессор должен быть вознагражден, и, наконец, именно Украина должна решить, готова ли она к урегулированию", - сказал Шаппс. 

Он также обратился к союзникам, объяснив, почему следует продолжать оказывать необходимую помощь Украине.

"Мое простое послание к миру и, в частности, в США, заключается в том, что гораздо дешевле защищать и, соответственно, сдерживать Путина здесь и сейчас, чем позволить ему победить", - подчеркнул глава Минобороны Британии.

Он отметил, что победа России в войне в Украине позволит "автократам в других странах думать, что остальной мир - это вещь, которую можно захватывать".

Помощь Украине от Британии

Напомним, недавно Великобритания объявила о выделении Украине новой военной помощи в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят беспилотники и ПВО.

Также Великобритания рассматривает возможность предоставления Киеву прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

К тому же, 10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

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