Дешевле, но без главного хита: Microsoft радикально изменила условия Game Pass

Новая руководительница Xbox Аша Шарма объявила о пересмотре стратегии Game Pass, назвав предыдущую цену "слишком высокой для многих игроков". Такой шаг Microsoft выглядит как попытка вернуть лояльность аудитории, однако фанатам главного военного шутера придется пересмотреть свой бюджет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xbox Wire .

С 21 апреля стоимость подписок в США (которые являются ориентиром для глобального рынка) существенно снизилась.

Так, для Game Pass Ultimate цена упала с 29,99 до 22,99 долларов в месяц (скидка около 23%). В свою очередь, стоимость PC Game Pass снижена с 16,49 до 13,99 долларов в месяц (скидка 22%).

По словам Аши Шармы, компания стремится эволюционировать вместе с потребностями игроков. Заявление перекликается с внутренними документами Microsoft, просочившимися в сеть на прошлой неделе, где говорилось о "критическом замедлении роста количества подписчиков".

Call of Duty теперь не "в подарок"

Главная новость для фанатов франшизы Activision - отмена "day-one" доступа. Теперь новые части Call of Duty не будут появляться в Game Pass одновременно с мировым релизом. Подписчики смогут получить их в библиотеке только в следующем праздничном сезоне (то есть через год после выхода).

Старые части серии останутся доступными в каталоге, однако новые игры придется покупать отдельно. По данным аналитиков, этот шаг поможет Microsoft компенсировать около 300 миллионов долларов от прямых продаж, которые компания потеряла из-за включения CoD в подписку.

"Наши игроки охватывают широкий спектр географических регионов, предпочтений и вкусов. Хотя нет единой модели, которая лучше всего подходит для всех, это изменение соответствует многочисленным отзывам, которые мы получили", - отметили в Microsoft.

Какие последствия?

Снижение цен от Microsoft происходит на фоне тотального подорожания других стриминговых гигантов. В начале 2026 года о существенном повышении стоимости планов уже объявили Netflix, Spotify, CrunchyRoll и YouTube Premium.

Регуляторы, в частности Федеральная торговая комиссия США (FTC), ранее критиковали Microsoft за повышение цен после поглощения Activision Blizzard. Именно поэтому неожиданный шаг может стать ответом на антимонопольные претензии, одновременно позволяя техногиганту отбить расходы на покупку игровой студии за счет прямых продаж Call of Duty.