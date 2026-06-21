Дешевий бензин чи поразка? Американці оцінили нову угоду з Тегераном

Як відомо, угода між США та Іраном має зупинити воєнні дії та відкрити шлях для безпечного судноплавства. На переговори щодо ядерної програми та санкцій виділили 60 днів, проте американці не поспішають святкувати.

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Опитування YouGov зафіксувало тривожні настрої. Згідно з даними: 52% дорослих американців вважають, що становище США погіршиться або не зміниться.

Багато респондентів припускають, що саме Іран може отримати більше переваг. Американські виборці зайняли вичікувальну позицію й не впевнені у міцності цих домовленостей.

Ціни на паливо як аргумент

Відновлення руху через Ормузьку протоку вже вплинуло на ринок і світові ціни на нафту пішли вниз. Як наслідок - у Штатах почав дешевшати бензин.

Адміністрація президента Трампа намагається використати цей аргумент. Якщо тренд збережеться, люди відчують вигоду власною кишенею.

Особливу роль відіграють незалежні виборці. Саме вони визначать долю проміжних виборів 2026 року у США. Наразі лише чверть із них вірить у покращення ситуації завдяки домовленостям між країнами.

Як реагують політики Вашингтону на угоду

Реакція законодавців у столиці США виявилася неоднозначною, зазначає видання. Республіканець від Луїзіани, сенатор Джон Кеннеді, спочатку жорстко критикував ідею угоди, а згодом він вивчив меморандум про взаєморозуміння і змінив риторику на більш помірковану.

"Я думаю, що ми повинні дати миру шанс", - сказав Кеннеді у залі засідань Сенату.

Він наголосив, що документ тимчасовий і все залежить від того, чи буде Тегеран дотримуватися правил угоди. Будь-яке порушення може повернути конфлікт у гарячу фазу вже за два місяці.

До виборів залишилося трохи понад чотири місяці. Термін дії угоди спливає в середині серпня. Це фактично фінальна пряма виборчих перегонів, акцентується у матеріалі.