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Дешеві автобуси з Києва? Експерт пояснив, чи можуть з'єднати столицю з Бучею та Броварами

Субота 19 липня 2025 08:40
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Дешеві автобуси з Києва? Експерт пояснив, чи можуть з'єднати столицю з Бучею та Броварами Зараз доїхати з Києва у Бровари можна лише на маршрутці (фото: brovary.net.ua)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Запуск комунальних перевезень між Києвом і Бучею або Броварами - складне питання, адже приміський транспорт через тариф, як правило, більш рентабельний, ніж внутрішній (міський).

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва й архітектури (КНУБА) та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

Чи реально запустити комунальний транспорт з Києва в Бучу та Бровари

За словами експерта, ймовірність запуску комунальних перевезень між Києвом і Бучею або Броварами, які були б дешевшими за нинішні маршрутки (якими опікуються приватні перевізники) - непросте питання.

"Це важке питання. Приміський транспорт через тариф, як правило, більш рентабельний, ніж внутрішній - міський. Як би це могло працювати? Це питання на межі повноважень міських рад", - зауважив він.

Беспалов нагадав, що у Києві комунальний транспорт - дотаційний.

"Тариф приблизно втричі нижчий, ніж собівартість перевезення. Тож вартість проїзду насправді давно має бути вища за 8 гривень", - пояснив він.

Отже, складність запуску комунального київського автобуса до Бучі чи Броварів полягає в тому, що хтось мав би компенсувати цю різницю - між тарифами та собівартістю.

"Рішення щодо перерозподілу грошей приймають місцеві депутати, які регулюють бюджетні процеси. В Києві однозначно постане питання, чому фінансувати Бучанську (або Броварську, - Ред.) громаду. Хто на це піде? А в Бучі виникне те саме питання", - зауважив фахівець.

Водночас він поділився, що "вже давно йдуть розмови про створення київської агломерації".

"Це міг би бути окремий орган управління територією між областю та містом", - пояснив Беспалов.

Він додав, що транспортні планувальники вважають Бучу та Бровари "таким самим спальним районом Києва, як і Троєщину".

"Але юридично, звісно, це різні утворення. І кияни будуть запитувати, чому вони мають за це платити. Тому поки виходить так, що всі ці маршрути віддані приватним перевізникам. А на перевезення попит фактично ніколи не зникає. Для перевізників це - постійний потік грошей", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше голова асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко пояснив, чому стало дорожче доїхати до Києва деякими маршрутками.

Тим часом у Львові запустили єдиний безлімітний проїзний на весь міський транспорт.

Крім того, ми розповідали, хто та як саме може штрафувати українців за безквитковий проїзд у транспорті

Читайте також, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд.

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