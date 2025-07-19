Дешевые автобусы из Киева? Эксперт объяснил, могут ли соединить столицу с Бучей и Броварами

Запуск коммунальных перевозок между Киевом и Бучей или Броварами - сложный вопрос, ведь пригородный транспорт из-за тарифа, как правило, более рентабельный, чем внутренний (городской).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.

Реально ли запустить коммунальный транспорт из Киева в Бучу и Бровары

По словам эксперта, вероятность запуска коммунальных перевозок между Киевом и Бучей или Броварами, которые были бы дешевле нынешних маршруток (которыми занимаются частные перевозчики) - непростой вопрос.

"Это трудный вопрос. Пригородный транспорт из-за тарифа, как правило, более рентабельный, чем внутренний - городской. Как бы это могло работать? Это вопрос на грани полномочий городских советов", - отметил он.

Беспалов напомнил, что в Киеве коммунальный транспорт - дотационный.

"Тариф примерно втрое ниже, чем себестоимость перевозки. Поэтому стоимость проезда на самом деле давно должна быть выше 8 гривен", - объяснил он.

Следовательно, сложность запуска коммунального киевского автобуса в Бучу или Бровары заключается в том, что кто-то должен компенсировать эту разницу - между тарифами и себестоимостью.

"Решение о перераспределении денег принимают местные депутаты, которые регулируют бюджетные процессы. В Киеве однозначно встанет вопрос, почему финансировать Бучанскую (или Броварскую, - Ред.) общину. Кто на это пойдет? А в Буче возникнет тот же вопрос", - отметил специалист.

В то же время он поделился, что "уже давно идут разговоры о создании киевской агломерации".

"Это мог бы быть отдельный орган управления территорией между областью и городом", - объяснил Беспалов.

Он добавил, что транспортные планировщики считают Бучу и Бровары "таким же спальным районом Киева, как и Троещину".

"Но юридически, конечно, это разные образования. И киевляне будут спрашивать, почему они должны за это платить. Поэтому пока получается так, что все эти маршруты отданы частным перевозчикам. А на перевозки спрос фактически никогда не исчезает. Для перевозчиков это - постоянный поток денег", - подытожил эксперт.