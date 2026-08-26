Дешева альтернатива: YouTube запускає в Україні доступний тариф Premium Lite
Після сповіщень про підвищення вартості передплати YouTube пропонує українським користувачам вигідне рішення - доступний тариф Premium Lite.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Official Blog.
Зміни цінової політики відеохостингу охопили всі наявні категорії передплати в Україні. Проте для користувачів, які не бажають переплачувати за стандартні пакети, платформа підготувала компромісне й доступне рішення.
Що пропонує Premium Lite?
Спрощений план Premium Lite розгортають у межах оновлення сервісу по всій Європі. Він стає оптимальною можливістю зберегти комфорт перегляду контенту за значно менші гроші.
Головні переваги та особливості бюджетного тарифу:
Доступна ціна: у мобільній версії YouTube через браузер передплата коштує 99 гривень на місяць. Для користувачів застосунку на iOS ціна становить 2.99 доларів США (близько 130 гривень за поточним курсом)
Безкоштовний тест: українці можуть оформити першу місячну пробну версію Premium Lite абсолютно безплатно
Основні функції: тариф дає змогу переглядати більшість відео без стандартних рекламних роликів, підтримує відтворення у фоновому режимі та офлайн-перегляд
Обмеження та реклама: план не включає доступ до YouTube Music, а спонсоровані ролики можуть з'являтися у Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі.
Як змінилися розцінки на стандартний YouTube Premium?
Запуск бюджетного плану відбувається на тлі суттєвого подорожчання основних пакетів послуги по всій Україні.
Нові розцінки на стандартні передплати:
Індивідуальний план: 179 гривень на місяць (раніше коштував 99 гривень)
Сімейний план (до п'яти осіб): 299 гривень на місяць (раніше коштував 149 гривень)
Студентський план: 109 гривень на місяць (раніше коштував 59 гривень)