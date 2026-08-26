Дешева альтернатива: YouTube запускає в Україні доступний тариф Premium Lite

Після сповіщень про підвищення вартості передплати YouTube пропонує українським користувачам вигідне рішення - доступний тариф Premium Lite.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Official Blog .

Зміни цінової політики відеохостингу охопили всі наявні категорії передплати в Україні. Проте для користувачів, які не бажають переплачувати за стандартні пакети, платформа підготувала компромісне й доступне рішення.

Що пропонує Premium Lite?

Спрощений план Premium Lite розгортають у межах оновлення сервісу по всій Європі. Він стає оптимальною можливістю зберегти комфорт перегляду контенту за значно менші гроші.

Головні переваги та особливості бюджетного тарифу:

Доступна ціна: у мобільній версії YouTube через браузер передплата коштує 99 гривень на місяць. Для користувачів застосунку на iOS ціна становить 2.99 доларів США (близько 130 гривень за поточним курсом)

Безкоштовний тест: українці можуть оформити першу місячну пробну версію Premium Lite абсолютно безплатно

Основні функції: тариф дає змогу переглядати більшість відео без стандартних рекламних роликів, підтримує відтворення у фоновому режимі та офлайн-перегляд

Обмеження та реклама: план не включає доступ до YouTube Music, а спонсоровані ролики можуть з'являтися у Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі.

Читайте більше: YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium

Як змінилися розцінки на стандартний YouTube Premium?

Запуск бюджетного плану відбувається на тлі суттєвого подорожчання основних пакетів послуги по всій Україні.

Нові розцінки на стандартні передплати:

Індивідуальний план: 179 гривень на місяць (раніше коштував 99 гривень)

Сімейний план (до п'яти осіб): 299 гривень на місяць (раніше коштував 149 гривень)

Студентський план: 109 гривень на місяць (раніше коштував 59 гривень)