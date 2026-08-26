Дешевая альтернатива: YouTube запускает в Украине доступный тариф Premium Lite
После уведомлений о повышении стоимости подписки YouTube предлагает украинским пользователям выгодное решение - доступный тариф Premium Lite.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Official Blog.
Изменения ценовой политики видеохостинга охватили все категории подписки в Украине. Однако для пользователей, не желающих переплачивать за стандартные пакеты, платформа подготовила компромиссное и доступное решение.
Что предлагает Premium Lite?
Упрощенный план Premium Lite разворачивается в рамках обновления сервиса по всей Европе. Он становится оптимальной возможностью сохранить комфорт просмотра контента за меньшие деньги.
Главные преимущества и особенности бюджетного тарифа:
Доступная цена : в мобильной версии YouTube через браузер подписка стоит 99 гривен в месяц. Для пользователей приложения на iOS цена составляет 2.99 долларов США (около 130 гривен по текущему курсу)
Бесплатный тест: украинцы могут оформить первую месячную пробную версию Premium Lite абсолютно бесплатно
Основные функции: тариф позволяет просматривать большинство видео без стандартных рекламных роликов, поддерживает воспроизведение в фоновом режиме и оффлайн-просмотр
Ограничение и реклама: план не включает доступ к YouTube Music, а спонсируемые ролики могут появляться в Shorts, во время прослушивания музыки и поисковой выдачи.
Как изменились цены на стандартный YouTube Premium?
Запуск бюджетного плана производится на фоне существенного удорожания основных пакетов услуги по всей Украине.
Новые расценки на стандартные подписки:
Индивидуальный план: 179 гривен в месяц (ранее стоил 99 гривен)
Семейный план (до пяти человек): 299 гривен в месяц (ранее стоил 149 гривен)
Студенческий план: 109 гривен в месяц (ранее стоил 59 гривен)