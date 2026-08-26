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Дешевая альтернатива: YouTube запускает в Украине доступный тариф Premium Lite

11:33 26.08.2026 Ср
2 мин
Пользователи могут выбрать собственные приоритеты и не переплачивать
aimg Ольга Завада
Дешевая альтернатива: YouTube запускает в Украине доступный тариф Premium Lite YouTube вводит бюджетный тариф Premium Lite (фото: Pexels)
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После уведомлений о повышении стоимости подписки YouTube предлагает украинским пользователям выгодное решение - доступный тариф Premium Lite.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Official Blog.

Изменения ценовой политики видеохостинга охватили все категории подписки в Украине. Однако для пользователей, не желающих переплачивать за стандартные пакеты, платформа подготовила компромиссное и доступное решение.

Что предлагает Premium Lite?

Упрощенный план Premium Lite разворачивается в рамках обновления сервиса по всей Европе. Он становится оптимальной возможностью сохранить комфорт просмотра контента за меньшие деньги.

Главные преимущества и особенности бюджетного тарифа:

Доступная цена : в мобильной версии YouTube через браузер подписка стоит 99 гривен в месяц. Для пользователей приложения на iOS цена составляет 2.99 долларов США (около 130 гривен по текущему курсу)

Бесплатный тест: украинцы могут оформить первую месячную пробную версию Premium Lite абсолютно бесплатно

Основные функции: тариф позволяет просматривать большинство видео без стандартных рекламных роликов, поддерживает воспроизведение в фоновом режиме и оффлайн-просмотр

Ограничение и реклама: план не включает доступ к YouTube Music, а спонсируемые ролики могут появляться в Shorts, во время прослушивания музыки и поисковой выдачи.

Читайте больше: YouTube существенно поднимает цены в Украине: сколько будет стоить Premium

Как изменились цены на стандартный YouTube Premium?

Запуск бюджетного плана производится на фоне существенного удорожания основных пакетов услуги по всей Украине.

Новые расценки на стандартные подписки:

Индивидуальный план: 179 гривен в месяц (ранее стоил 99 гривен)

Семейный план (до пяти человек): 299 гривен в месяц (ранее стоил 149 гривен)

Студенческий план: 109 гривен в месяц (ранее стоил 59 гривен)

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