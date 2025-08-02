Деякі строки подовжили. Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС

"З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки - деякі з них подовжити, а деякі й скоротити, а також - додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - пояснив зміни Соболєв.

За словами міністра, можливість змін до плану із самого початку була погоджена з Європейською комісією та передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility. Нову версію плану до кінця вересня повинна схвалити Верховна Рада.

"Обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були... Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - додав Соболєв.

Що зміниться в Ukraine Facility

Нардеп Ярослав Железняк зі свого боку опублікував список змін у плані, які ухвалив Кабмін: