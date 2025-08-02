Деякі строки подовжили. Кабмін оновив план, необхідний для отримання грошей від ЄС

Кабінет міністрів України 1 серпня ухвалив зміни до плану Ukraine Facility - плану, згідно з яким країна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу відповідно до рівня просування реформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра економіки Олексія Соболева та допис народного депутата Ярослава Железняка.
"З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки - деякі з них подовжити, а деякі й скоротити, а також - додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - пояснив зміни Соболєв.
За словами міністра, можливість змін до плану із самого початку була погоджена з Європейською комісією та передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility. Нову версію плану до кінця вересня повинна схвалити Верховна Рада.
"Обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були... Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - додав Соболєв.
Нардеп Ярослав Железняк зі свого боку опублікував список змін у плані, які ухвалив Кабмін:
Ukraine Facility - це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та в період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024-2027 роки передбачено 50 мільярдів євро.
Кошти надаються у формі грантів і кредитів і спрямовуються на макрофінансову допомогу, відбудову, реформи та модернізацію. Використання фінансів контролюється через спеціальний механізм звітності та оцінки ходу реформ.
Як заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС у довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України. Гроші буде закладено в "Український фонд" (Ukraine Facility).
На початку квітня цього року Україна, в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів). А ось наступний транш ЄС уріже. Офіційно - через гальмування з реформами, але в реальності на це вплинув скандал із повноваженнями НАБУ та САП.