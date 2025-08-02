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Некоторые сроки продлили. Кабмин обновил план, необходимый для получения денег от ЕС

Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility - план, согласно которому страна получает финансовую помощь от Европейского Союза в соответствии с уровнем продвижения реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас время актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки - некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также - добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов", - пояснил изменения Соболев.

По словам министра, возможность изменений в план с самого начала была согласована с Европейской комиссией и предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility. Новую версию плана до конца сентября должна одобрить Верховная Рада.

"Объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были... Изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании Плана", - добавил Соболев.

Что изменится в Ukraine Facility

Нардеп Ярослав Железняк в свою очередь опубликовал список изменений в плане, которые принял Кабмин:

  • Переносятся реформа процедуры отбора на государственную службу и реформа цифровизации управления государственной службой.
  • Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями.
  • Откладывается создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда - остается ожидание вступления в силу соответствующего закона.
  • Вместо цифровизации судебной системы предлагается ввести пилотный проект в 15 судах на уровне первой и апелляционной инстанции.
  • Изменения в проекте создания и внедрения реестра банковских счетов физических лиц и сейфов.
  • Законодательство по вопросам продажи банков вступит в силу раньше, чем планировалось. В то же время переносится срок вступления в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов.
  • Ряд других важных законодательных реформ тоже пока переносится.
  • Систему контроля за получением государственной помощи изменят, поэтому срок ее внедрения также перенесен. Законодательство будет позволять введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса.
  • Также вступит в силу новый закон с восстановлением контроля государственной помощи бизнесу со стороны Антимонопольного комитета.
  • Переносят сроки вступления в силу закона о государственной ветеранской политике.
  • Ряд государственных гарантий по обеспечению функционирования некоторых программ теперь прописан просто как "инвестиции".
  • Реформа рынка электроэнергии пройдет раньше, но отмену моратория на цены на тепло перенесли на год. Также отсрочили внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта.
  • Последнее - уменьшено государственное финансирование на разминирование сельскохозяйственных земель.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility - это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024-2027 годы предусмотрено 50 миллиардов евро.

Средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию. Использование финансов контролируется через специальный механизм отчетности и оценки хода реформ.

Как заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС в долгосрочном бюджете на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины. Деньги будут заложены в "Украинский фонд" (Ukraine Facility).

В начале апреля этого года Украина, в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов). А вот следующий транш ЕС урежет. Официально - из-за торможения с реформами, но в реальности на это повлиял скандал с полномочиями НАБУ и САП.

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