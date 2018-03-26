Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дещица рассказал о перспективе создания в Польше агентства по делам украинских мигрантов

НовостиПолитика    26.03.2018 - 19:04
Фото: Андрей Дещица (flickr.com/nato)
Фото: Андрей Дещица (flickr.com/nato)

МИД Польши не обсуждал с посольством Украины вопрос создания госагентства

В Министерстве иностранных дел Польши не обсуждали с посольством Украины в стране вопрос создания Государственного агентства по делам украинских мигрантов. Об этом Радио НВ сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Сообщается, что консульский отдел и консул постоянно взаимодействуют с гражданами, и в случае возникновения проблем предоставляют соответствующую необходимую помощь.

"Учитывая такое большое количество граждан в Польше, без сомнения нужно как-то на это реагировать. Пока мы делаем это силами посольства, консульского отдела, наших почетных консулов", - сказал Дещица.

Он также призвал украинцев не устраиваться на работу в Польше нелегально, добавив, что в Польше официально трудоустроено около миллиона украинских граждан.

"Такие выводы можно сделать, учитывая количество выданных виз и разрешений на работу. Но сложно посчитать тех лиц, прибывающих в Польшу на основании биометрических паспортов, которые имеют право находиться три месяца в Польши", - сообщил дипломат.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши заявили о целесообразности создания госагентства по делам трудовых мигрантов из Украины.
 

Польша решила выслать из страны 4 российских дипломатов Возле посольства Польши в Киеве группа иностранцев избила нацгвардейца
Теги публикации: Польша  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top