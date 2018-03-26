В МИД Польши заявили о целесообразности создания госагентства по делам украинских мигрантов

Цихоцкий отметил, что польские фирмы нуждаются в украинских работниках

В Министерстве иностранных дел Польши заявили о целесообразности создания госагентства по делам трудовых мигрантов из Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Европейской правде".

Так, Цихоцкий отметил, что украинцы работают в Польше, а польские фирмы нуждаются в украинских работниках, но эти две группы не связаны между собой.

"Возможно, было бы целесообразно создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, которая информировала бы украинцев, какае есть вакансии, какие есть ставки, но вместе с тем занималась бы защитой их трудовых прав и следила бы за соблюдением обязательств по оплате пенсионного взноса", - отметил он.

Напомним, ранее министр инвестиций и развития Польши Ежи Квечинский сообщал, что правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов. В частности, по словам Квечинского соответствующие изменения готовит Министерство инвестиций и развития, которое среди прочего хочет продлить срок легальной работы иностранцев.