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Дещиця розповів про перспективу створення в Польщі агентства по справах українських мігрантів

НовиниПолітика    26.03.2018 - 19:04
Фото: Андрій Дещиця (flickr.com/nato)
Фото: Андрій Дещиця (flickr.com/nato)

МЗС Польщі не обговорювало з посольством України питання створення держагентства

У Міністерстві закордонних справ Польщі не обговорювали з посольством України в країні питання створення Державного агентства по справах українських мігрантів. Про це Радіо НВ повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Повідомляється, що консульський відділ і консул постійно взаємодіють з громадянами, та в разі виникнення проблем надають відповідну необхідну допомогу.

"Враховуючи таку велику кількість громадян в Польщі, без сумніву потрібно якось на це реагувати. Поки ми робимо це силами посольства, консульського відділу, наших почесних консулів", - сказав Дещиця.

Він також закликав українців не влаштовуватися на роботу в Польщі нелегально, додавши, що в Польщі офіційно працевлаштовано близько мільйона українських громадян.

"Такі висновки можна зробити, враховуючи кількість виданих віз і дозволів на роботу. Але складно порахувати тих осіб, які прибувають до Польщі на підставі біометричних паспортів, які мають право перебувати три місяці в Польщі", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили про доцільність створення держагентства у справах трудових мігрантів з України.

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Теги публікації: Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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