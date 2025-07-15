Десерт для ледачих: вафельний торт із полуницею та секретним інгредієнтом

Шукаєте ідеальний літній десерт, який не потребує випічки та готується за лічені хвилини? Тоді ви обов'язково повинні спробувати цей вафельний торт з ароматним полуничним соусом та несподіваним штрихом базиліка!
РБК-Україна ділиться неймовірно простим, але вишуканим рецептом легкого вафельного торта від кулінарки Марини Романченко.
Для полуничного соусу:
Приготування (20 хвилин + охолодження)
Готуємо крем
У глибокій мисці збийте вершки до м’яких піків. В окремій ємності ретельно змішайте маскарпоне, цукрову пудру, ванільний екстракт та дрібно нарізане листя базиліка. Акуратно, обережними рухами, з'єднайте маскарпонову суміш зі збитими вершками, щоб отримати ніжний, повітряний крем.
Робимо полуничний соус
Полуницю (можна додати цукор та лимонний сік) перетріть блендером до однорідної консистенції або просто розімніть виделкою. За бажанням, можна трохи прогріти суміш на невеликому вогні, щоб отримати більш густий соус.
Готуємо ягідну вставку
Частину шовковиці та малини злегка розімніть виделкою, додавши дрібку лимонного соку - це створить ефект легкого ягідного "варення". Іншу частину ягід можна залишити цілими.
Збираємо торт
Охолодження
Поставте готовий торт у холодильник на три години. Це дозволить коржам трохи просочитися кремом, але при цьому зберегти свою приємну хрусткість.
Цей вафельний торт стане ідеальним легким десертом без випічки для спекотного літнього дня!