Десерт для ленивых: вафельный торт с клубникой и секретным ингредиентом

Ищете идеальный летний десерт, который не требует выпечки и готовится за считанные минуты? Тогда вы обязательно должны попробовать этот вафельный торт с ароматным клубничным соусом и неожиданным штрихом базилика!
РБК-Украина делится невероятно простым, но изысканным рецептом легкого вафельного торта от кулинара Марины Романченко.
Для клубничного соуса:
Приготовление (20 минут + охлаждение)
Готовим крем
В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков. В отдельной емкости тщательно смешайте маскарпоне, сахарную пудру, ванильный экстракт и мелко нарезанные листья базилика. Аккуратно, осторожными движениями, соедините маскарпоновую смесь со взбитыми сливками, чтобы получить нежный, воздушный крем.
Делаем клубничный соус
Клубнику (можно добавить сахар и лимонный сок) перетрите блендером до однородной консистенции или просто разомните вилкой. По желанию, можно немного прогреть смесь на небольшом огне, чтобы получить более густой соус.
Готовим ягодную вставку
Часть шелковицы и малины слегка разомните вилкой, добавив щепотку лимонного сока - это создаст эффект легкого ягодного "варенья". Остальную часть ягод можно оставить целыми.
Собираем торт
Охлаждение
Поставьте готовый торт в холодильник на три часа. Это позволит коржам немного пропитаться кремом, но при этом сохранить свою приятную хрусткость.
Этот вафельный торт станет идеальным легким десертом без выпечки для жаркого летнего дня!