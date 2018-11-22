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Десантно-штурмовые войска провели масштабные учения в Житомирской области

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 15:01
Десантно-штурмовые войска провели масштабные учения в Житомирской области
Фото: обучение десантников (rnbo.gov.ua)

Десантники, в частности, отработали авиационные удары

Украинские Десантно-штурмовые войска (ДШВ) отработали авиационные удары во время масштабных военных учений по случаю профессонального праздника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Обучение состоялись в Житомирской области на базе учебного центра ДШВ Вооруженных сил Украины. Кроме авиаударов, военные отработали десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия и тому подобное.

 

Фото: учения десантников (rnbo.gov.ua)

"После завершения учений президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в СНБО.

Напомним, на Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых задач погибли почти полтысячи десантников. Всего в результате боевых действий на востоке Украины погибли 487 военных, которые служили в этом роде войск.

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Новости Украины ВДВдесантно-штурмовые войска
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