Десантно-штурмовые войска провели масштабные учения в Житомирской области

Фото: обучение десантников (rnbo.gov.ua)

Десантники, в частности, отработали авиационные удары

Украинские Десантно-штурмовые войска (ДШВ) отработали авиационные удары во время масштабных военных учений по случаю профессонального праздника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Обучение состоялись в Житомирской области на базе учебного центра ДШВ Вооруженных сил Украины. Кроме авиаударов, военные отработали десантирование личного состава и военной техники, преодоление водной преграды бронетехникой, рейдовые действия и тому подобное.

Фото: учения десантников (rnbo.gov.ua)

"После завершения учений президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в СНБО.

Тактичні навчання ДШВ ЗСУ, які пройшли сьогодні на Житомирщині, засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності.



Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Завдання виконані на відмінно! Пишаємося! pic.twitter.com/dR7M7DtZrs — Петро Порошенко (@poroshenko) November 21, 2018

Напомним, на Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых задач погибли почти полтысячи десантников. Всего в результате боевых действий на востоке Украины погибли 487 военных, которые служили в этом роде войск.