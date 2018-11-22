Десантно-штурмові війська провели масштабні навчання у Житомирській області

Фото: навчання десантників (rnbo.gov.ua)

Десантники, зокрема, відпрацювали авіаційні удари

Українські Десантно-штурмові війська (ДШВ) відпрацювали авіаційні удари під час масштабних військових навчань з нагоди професійного свята. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Навчання відбулись у Житомирській області на базі навчального центру ДШВ Збройних сил України. Окрім авіаударів, військові відпрацювали десантування особового складу та військової техніки, подолання водної перешкоди бронетехнікою, рейдові дії тощо.

Фото: навчання десантників (rnbo.gov.ua)

"Після завершення навчань президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами українських десантників за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку", - повідомили в РНБО.

Тактичні навчання ДШВ ЗСУ, які пройшли сьогодні на Житомирщині, засвідчили готовність військ до виконання завдань оборони держави будь-якої складності.



Задоволений рівнем взаємодії, який продемонстрували всі учасники цих маневрів. Завдання виконані на відмінно! Пишаємося! pic.twitter.com/dR7M7DtZrs — Петро Порошенко (@poroshenko) November 21, 2018

Нагадаємо, на Донбасі від початку агресії з боку Росії під час виконання бойових завдань загинули майже півтисячі десантників. Загалом внаслідок бойових дій на сході України загинули 487 військових, які служили у цьому роді військ.