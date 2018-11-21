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Порошенко доручив уряду і Генштабу пришвидшити темпи переозброєння десантників

Новини » Політика    21.11.2018 - 14:53
Порошенко доручив уряду і Генштабу пришвидшити темпи переозброєння десантників
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступного року Десантно-штурмовим військам передадуть протитанкові ракетні комплекси та іншу техніку

Президент України Петро Порошенко дав доручення Кабінету міністрів та Генеральному штабу збройних сил України вирішити проблему із переозброєнням Десантно-штурмових військ. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

За його словами, темпи заміни озброєння на новітні зразки у цьому роді військ не відповідають нинішнім потребам десантників, тож варто цей процес пришвидшити.

"Знаю про проблеми, які існують в питаннях комплектування Десантно-штурмових військ підготовленим особовим складом, а також те, що темпи переозброєння на новітні зразки озброєння не в повній мірі відповідають потребам. Дав вказівки Кабміну та Генштабу, щоб вирішити ці проблеми", - зазначив Порошенко.

Порошенко доручив уряду і Генштабу пришвидшити темпи переозброєння десантників

Також він додав, що наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ бронетранспортерами, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними машинами "Світязь", протитанковими ракетними комплексами.

Нагадаємо, 5 квітня 2018 року Високомобільні десантні війська України було перейменовано у Десантно-штурмові. Відповідне рішення ухвалила Верховна рада, ухваливши відповідний законопроект № 7330, поданий президентом Петром Порошенком.

 

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