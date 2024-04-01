Десантники знищили велику колону російських танків і БМП (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Українські десантники змогли вразити щонайменше шість танків і БМП окупантів.

На відео можна помітити колону ворожої техніки, яка рухалася в бік бійців ЗСУ.

Зазначається, що це результат роботи 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 22 атаки противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії на війні проти України за останню добу становили 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 442 880 військових.

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