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Десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП (видео)

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 17:58
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Десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП (видео) Архивное фото: Десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины зафиксировали движение большой колонны техники оккупантов, часть танков и БМП удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что это результат работы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На видео можно заметить колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону бойцов ВСУ.

Украинские десантники смогли поразить по меньшей мере шесть танков и БМП оккупантов.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России на войне против Украины за последние сутки составляли 710 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 880 военных.

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