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Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Понеділок 01 квітня 2024 08:03
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Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб оновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня складають 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 442 8800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 автомобілів та 32 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 442 880 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків - 6986 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 321 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 11 082 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1023 од.;
  • засоби ППО - 744 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 2057 (+9) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 752 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 1826 (+3) од.

Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
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Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
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