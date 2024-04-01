Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня складають 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 442 8800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 автомобілів та 32 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.04.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.

В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.

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