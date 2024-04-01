Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 квітня складають 710 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 442 8800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 автомобілів та 32 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 442 880 (+710) осіб ліквідовано;
- танків - 6986 (+20) од.;
- бойових броньованих машин - 13 321 (+17) од.;
- артилерійських систем - 11 082 (+32) од.;
- РСЗВ - 1023 од.;
- засоби ППО - 744 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26) од.;
- крилаті ракети - 2057 (+9) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 752 (+35) од.;
- спеціальна техніка - 1826 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Тернів (Донецької області), російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру.
В Україні на фронті протягом доби сталося 53 бойові зіткнення. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління безпілотниками.
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