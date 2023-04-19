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Десантники знищили танк окупантів у Луганській області (відео)

Фото: десантники знищили танк окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські десантники знищили черговий танк російських військ. Ворожу ціль було знешкоджено в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Окупанти не полишають спроби прорвати нашу оборону в Луганській області. Але недолугі так і не зрозуміли, що там де воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади - усі їхні намагання приречені на фіаско!" - написали бійці під відео.

Зазначається, що лише за декілька днів, парашутно-десантний підрозділ повітрянодесантної Січеславської бригади знищує вже другий танк окупаційних військ!

"А цифра "три" - для них (окупантів - ред.) наче страшний сон", - додають військові.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські війська вже втратили в Україні близько 3665 своїх танків.

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ЛуганськЗбройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України