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Десантники уничтожили танк окупантов в Луганской области (видео)

Фото: десантники уничтожили танк окупантов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские десантники уничтожили очередной танк российских войск. Вражеская цель была обезврежена в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Оккупанты не оставляют попытки прорвать нашу оборону в Луганской области. Но бестолковые так и не поняли, что там где воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - все их попытки обречены на фиаско!" - написали бойцы под видео.

Отмечается, что всего за несколько дней, парашютно-десантное подразделение воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожает уже второй танк оккупационных войск!

"А цифра "три" - для них (оккупантов - ред.) как страшный сон", - добавляют военные.

Напомним, что с начала полномасштабной войны российские войска уже лишились в Украине около 3665 своих танков.

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