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Десантники сбили российский разведывательный дрон "Картограф" (фото)

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Пятница 03 марта 2023 09:18
Десантники сбили российский разведывательный дрон "Картограф" (фото) Фото: десантники сбили российский разведывательный дрон "Картограф" (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Офицер разведывательного подразделения ДШВ сообщил, что эта модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ РФ, и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях.

Однако наши десантники навсегда "приземлили" эту "комитетскую" птицу.

Напомним, вчера украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

Кроме того, по информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники"приземлили" уже более 2 тысяч вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Война России против Украины Десантно-штурмовые войска
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