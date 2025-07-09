Десантники взяли в полон офіцера російської армії та показали відео

Воїни-десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрона змусили російського офіцера здатися у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Військові розповіли, що ід час виконання бойового завдання оператор дрона 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ двома влучними скидами поранив офіцера армії РФ. Після ударів ворог зрозумів, що опір - марний, і виявив бажання здатися в полон.
Українські десантники наголосили, що попри кропопролитну війну, вони діють у межах міжнародного гуманітарного права. Полоненому російському офіцерові надали першу медичну допомогу, дали воду та їжу - усе згідно з вимогами Женевських конвенцій.
"Цей випадок - ще одне нагадування: життя - це вибір. І один із російських офіцерів обрав здатися, щоб вижити", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у червні українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них - бійці "жорстоких" бригад.
Перед тим, десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.
Ще раніше бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
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