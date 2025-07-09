Десантники взяли в полон офіцера російської армії та показали відео

Військові розповіли, що ід час виконання бойового завдання оператор дрона 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ двома влучними скидами поранив офіцера армії РФ. Після ударів ворог зрозумів, що опір - марний, і виявив бажання здатися в полон.

Українські десантники наголосили, що попри кропопролитну війну, вони діють у межах міжнародного гуманітарного права. Полоненому російському офіцерові надали першу медичну допомогу, дали воду та їжу - усе згідно з вимогами Женевських конвенцій.

"Цей випадок - ще одне нагадування: життя - це вибір. І один із російських офіцерів обрав здатися, щоб вижити", - йдеться у повідомленні.