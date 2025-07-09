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Десантники взяли в полон офіцера російської армії та показали відео

Фото ілюстративне: десантники взяли в полон офіцера російської армії (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Воїни-десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрона змусили російського офіцера здатися у полон.

Військові розповіли, що ід час виконання бойового завдання оператор дрона 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ двома влучними скидами поранив офіцера армії РФ. Після ударів ворог зрозумів, що опір - марний, і виявив бажання здатися в полон.

Українські десантники наголосили, що попри кропопролитну війну, вони діють у межах міжнародного гуманітарного права. Полоненому російському офіцерові надали першу медичну допомогу, дали воду та їжу - усе згідно з вимогами Женевських конвенцій.

"Цей випадок - ще одне нагадування: життя - це вибір. І один із російських офіцерів обрав здатися, щоб вижити", - йдеться у повідомленні.

Захоплення полонених РФ

Нагадаємо, у червні українські десантники провели успішну операцію на території Сумської області, в ході якої було взято в полон 15 військовослужбовців армії РФ. Серед них - бійці "жорстоких" бригад.

Перед тим, десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.

Ще раніше бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

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Війна в Україні