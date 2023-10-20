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Десантники виявили, артилеристи вдарили. ЗСУ знищили ворожу "Нону" (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції російської самохідної артилерійської установки "Нона" і знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Український розвідувальний БПЛА "Лелека-100" 71 окремої єгерської бригади ДШВ виявив ворожу САУ "Нона".

Окупанти намагалися її сховати в одній із посадок на одній із найгарячіших ділянок фронту. Одразу після цього оператор дрона передав координати та коригував роботу гармат.

"Артилерія дружнього підрозділу точним ударом знищила ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищують росіян

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога.

Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку кілька одиниць важкої техніки російських окупантів, разом із живою силою.

Загалом Сили оборони України ліквідували близько 292 060 окупантів від початку вторгнення РФ.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниДесантно-штурмові військаВійна в Україні