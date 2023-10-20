RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Десантники обнаружили, артиллеристы ударили. ВСУ уничтожили вражескую "Нону" (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской самоходной артиллерийской установки "Нона" и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинский разведывательный БПЛА "Аист-100" 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ "Нона".

Оккупанты пытались ее спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта. Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек.

"Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожают россиян

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Также бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов, вместе с живой силой.

Всего Силы обороны Украины ликвидировали около 292 060 оккупантов с начала вторжения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войскаВойна в Украине