Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)

Українські бійці сьогодні, 7 вересня, збили російський ударний вертоліт Мі-24. Ворожу ціль "приземлили" бригада десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування ДШВ ЗСУ.

"Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце!", - йдеться у повідомленні. Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Військовим вдалося збити черговий російський ударний вертоліт Мі-24.