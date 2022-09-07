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Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)

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Україна, Середа 07 вересня 2022 21:01
Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео) Фото: Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці сьогодні, 7 вересня, збили російський ударний вертоліт Мі-24. Ворожу ціль "приземлили" бригада десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування ДШВ ЗСУ.

"Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце!", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Військовим вдалося збити черговий російський ударний вертоліт Мі-24.

Нагадаємо, що ЗСУ вранці "приземлили" російський вертоліт у Херсонській області.

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