Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (відео)
Фото: Десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24 (Getty Images)
Українські бійці сьогодні, 7 вересня, збили російський ударний вертоліт Мі-24. Ворожу ціль "приземлили" бригада десантників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування ДШВ ЗСУ.
"Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце!", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Військовим вдалося збити черговий російський ударний вертоліт Мі-24.
Нагадаємо, що ЗСУ вранці "приземлили" російський вертоліт у Херсонській області.
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