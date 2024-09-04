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Десантники розгромили великий штурм росіян під Кураховим: знищено танки (відео)

Донецька область , Середа 04 вересня 2024 21:15
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Десантники розгромили великий штурм росіян під Кураховим: знищено танки (відео) Ілюстративне фото: десантники відбили штурм росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили великий штурм росіян під Кураховим Донецької області. Вони знищили ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 ОДШБр у Facebook.

Як зазначили у підрозділі, росіяни спробували прорвати оборону десантників у районі села Костянтинівка. Для цього вони кинули на штурм чотири танки та 17 бойових броньованих машин з піхотою.

"Під час бою десантники спалили три танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ пошкодили. Інша техніка ганебно втекла з поля бою", - сказано в повідомленні.

При цьому 15 окупантів було ліквідовано, а ще дев'ять - отримали поранення.

В обороні брали участь артилеристи, пілоти дронів, протитанкісти та піхота.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово намагалися штурмувати українські позиції під Кураховим за допомогою великої кількості бронетехніки.

Зокрема, 24 липня вони кинули на штурм одразу 57 одиниць броньованої техніки - 11 танків, 45 ББМ та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Штурм ворога провалився - українські захисники ліквідували 40 окупантів.

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