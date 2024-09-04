Десантники розгромили великий штурм росіян під Кураховим: знищено танки (відео)

Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили великий штурм росіян під Кураховим Донецької області. Вони знищили ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 ОДШБр у Facebook.

Як зазначили у підрозділі, росіяни спробували прорвати оборону десантників у районі села Костянтинівка. Для цього вони кинули на штурм чотири танки та 17 бойових броньованих машин з піхотою.

"Під час бою десантники спалили три танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ пошкодили. Інша техніка ганебно втекла з поля бою", - сказано в повідомленні.

При цьому 15 окупантів було ліквідовано, а ще дев'ять - отримали поранення.

В обороні брали участь артилеристи, пілоти дронів, протитанкісти та піхота.