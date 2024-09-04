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Десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово: уничтожены танки (видео)

Донецкая область , Среда 04 сентября 2024 21:15
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Десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово: уничтожены танки (видео) Иллюстративное фото: десантники отбили штурм россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили большой штурм россиян под Курахово Донецкой области. Они уничтожили вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 ОДШБр в Facebook.

Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.

"В ходе боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя", - сказано в сообщении.

При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять - получили ранения.

В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.

Что предшествовало

Напомним, россияне уже неоднократно пытались штурмовать украинские позиции под Курахово при помощи большого количества бронетехники.

В частности, 24 июля они бросили на штурм сразу 57 единиц бронированной техники - 11 танков, 45 ББМ и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Штурм врага провалился - украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.

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