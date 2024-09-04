Десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово: уничтожены танки (видео)
Украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили большой штурм россиян под Курахово Донецкой области. Они уничтожили вражескую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 ОДШБр в Facebook.
Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.
"В ходе боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя", - сказано в сообщении.
При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять - получили ранения.
В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.
Что предшествовало
Напомним, россияне уже неоднократно пытались штурмовать украинские позиции под Курахово при помощи большого количества бронетехники.
В частности, 24 июля они бросили на штурм сразу 57 единиц бронированной техники - 11 танков, 45 ББМ и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Штурм врага провалился - украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.
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