Десантники показали знищення окупантів та техніки у Донецькій області (відео)

Нагадаємо, нещодавно бійці 44 окремої артилерійської бригади показали, як відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку.

На початку травня розвідники бригади "Чорний ліс" показали, як знищили російську установку протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3", вартість якої перевищує 40 млн доларів.

Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) провели зразкову операцію на Покровському напрямку, під час якої знищили штурмову групу росіян. Одного з терористів вдалось взяти у полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.