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Артилеристи ЗСУ відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку (відео)

П'ятниця 27 червня 2025 15:50
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Артилеристи ЗСУ відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: артилеристи ЗСУ показали роботу на Запорізькому напрямку, відпрацювали по гарматах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці 44 окремої артилерійської бригади відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

На Запорізькому напрямку бійці уразили та знищили:

  • гармату "Д-30" та боєкомплект;
  • гармату "Д-20";
  • гармату 2А65 "Мста-Б".

"Знищення гармат противника - це не лише ослаблення його вогневої потуги, а й зменшення наступального потенціалу. Найкраща винагорода за цю складну й небезпечну роботу - збережені життя українців", - пише бригада.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше мільйона одиниць живої сили.

Лише за минулу добу, 26 червня, втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також Сили оборони уразили:

  • один танк;
  • чотири бойові броньовані машини;
  • 13 артилерійських систем;
  • 87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;
  • 89 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На початку травня розвідники бригади "Чорний ліс" показали, як знищили російську установку протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3", вартість якої перевищує 40 млн доларів.

Також нещодавно бійці Сил спеціальних операцій (ССО) провели зразкову операцію на Покровському напрямку, під час якої знищили штурмову групу росіян. Одного з терористів вдалось взяти у полон.

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