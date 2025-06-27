Артилеристи ЗСУ відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку (відео)
Бійці 44 окремої артилерійської бригади відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
На Запорізькому напрямку бійці уразили та знищили:
- гармату "Д-30" та боєкомплект;
- гармату "Д-20";
- гармату 2А65 "Мста-Б".
"Знищення гармат противника - це не лише ослаблення його вогневої потуги, а й зменшення наступального потенціалу. Найкраща винагорода за цю складну й небезпечну роботу - збережені життя українців", - пише бригада.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше мільйона одиниць живої сили.
Лише за минулу добу, 26 червня, втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також Сили оборони уразили:
- один танк;
- чотири бойові броньовані машини;
- 13 артилерійських систем;
- 87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 89 одиниць автомобільної техніки окупантів.
На початку травня розвідники бригади "Чорний ліс" показали, як знищили російську установку протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3", вартість якої перевищує 40 млн доларів.
Також нещодавно бійці Сил спеціальних операцій (ССО) провели зразкову операцію на Покровському напрямку, під час якої знищили штурмову групу росіян. Одного з терористів вдалось взяти у полон.
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