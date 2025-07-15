Десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области (видео)

Напомним, недавно бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады показали, как отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении.

В начале мая разведчики бригады "Черный лес" показали, как уничтожили российскую установку противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3", стоимость которой превышает 40 млн долларов.

Также бойцы Сил специальных операций (ССО) провели образцовую операцию на Покровском направлении, во время которой уничтожили штурмовую группу россиян. Одного из террористов удалось взять в плен.

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