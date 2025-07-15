Десантники показали знищення окупантів та техніки у Донецькій області (відео)

Артилеристи Десантно-штурмових військ продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів, завдаючи їм значних втрат у техніці та людському складі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ДШВ ЗСУ у Telegram.

На одному з епізодів видно, як палає ворожий склад боєприпасів після влучного вогневого ураження. В іншому - зафіксовано, як російська піхота намагається сховатися у лісосмузі, однак українські артилеристи завдають прицільного удару по їхньому укриттю.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результативну роботу української артилерії по техніці та особовому складу російських військ. Ударом знищено самохідну артилерійську установку (САУ), гаубицю, а також живу силу противника.

"Донбаська спека. Заробітчани з РФ отримали теплові удари та прилягли відпочити", - йдеться у повідомленні десантників.

Нагадаємо, нещодавно бійці 44 окремої артилерійської бригади показали, як відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку.

На початку травня розвідники бригади "Чорний ліс" показали, як знищили російську установку протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3", вартість якої перевищує 40 млн доларів.

Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) провели зразкову операцію на Покровському напрямку, під час якої знищили штурмову групу росіян. Одного з терористів вдалось взяти у полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.