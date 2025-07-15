Десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области (видео)

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов, нанося им значительные потери в технике и человеческом составе в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ДШВ ВСУ в Telegram.

На одном из эпизодов видно, как пылает вражеский склад боеприпасов после точного огневого поражения. В другом - зафиксировано, как российская пехота пытается спрятаться в лесополосе, однако украинские артиллеристы наносят прицельный удар по их укрытию.

На обнародованных кадрах зафиксировано результативную работу украинской артиллерии по технике и личному составу российских войск. Ударом уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ), гаубица, а также живая сила противника.

"Донбасская жара. Работники из РФ получили тепловые удары и прилегли отдохнуть", - говорится в сообщении десантников.

Напомним, недавно бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады показали, как отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении.

В начале мая разведчики бригады "Черный лес" показали, как уничтожили российскую установку противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3", стоимость которой превышает 40 млн долларов.

Также бойцы Сил специальных операций (ССО) провели образцовую операцию на Покровском направлении, во время которой уничтожили штурмовую группу россиян. Одного из террористов удалось взять в плен.

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