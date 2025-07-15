ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области (видео)

Вторник 15 июля 2025 15:53
UA EN RU
Десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов, нанося им значительные потери в технике и человеческом составе в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ДШВ ВСУ в Telegram.

"Донбасская жара. Работники из РФ получили тепловые удары и прилегли отдохнуть", - говорится в сообщении десантников.

На обнародованных кадрах зафиксировано результативную работу украинской артиллерии по технике и личному составу российских войск. Ударом уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ), гаубица, а также живая сила противника.

На одном из эпизодов видно, как пылает вражеский склад боеприпасов после точного огневого поражения. В другом - зафиксировано, как российская пехота пытается спрятаться в лесополосе, однако украинские артиллеристы наносят прицельный удар по их укрытию.

Напомним, недавно бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады показали, как отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении.

В начале мая разведчики бригады "Черный лес" показали, как уничтожили российскую установку противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3", стоимость которой превышает 40 млн долларов.

Также бойцы Сил специальных операций (ССО) провели образцовую операцию на Покровском направлении, во время которой уничтожили штурмовую группу россиян. Одного из террористов удалось взять в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия