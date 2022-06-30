ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 18:29
Десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов (видео) Фото: ВСУ уничтожили из артиллерии колонну оккупантов (zsu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Десантники используют реактивную артиллерию для уничтожения российских войск. Защитники показали, как ликвидировали вражескую автомобильную колонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На кадрах показана работа реактивно-артиллерийского подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные с помощью реактивной артиллерии уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом российских оккупантов.

Напомним, что сегодня ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море.

По данным Генштаба, Россия с начала полномасштабной войны потеряла около 35 600 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией