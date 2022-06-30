ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Десантники показали, як знищили автоколону окупантів (відео)

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 червня 2022 18:29
Десантники показали, як знищили автоколону окупантів (відео) Фото: ЗСУ знищили з артилерії колону окупантів (zsu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Десантники використовують реактивну артилерію для знищення російських військ. Захисники показали, як ліквідували ворожу автомобільну колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На кадрах показана робота реактивно-артилерійського підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади. Військові за допомогою реактивної артилерії знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом російських окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ вибили російських окупантів з острова Зміїний у Чорному морі.

За даними Генштабу, Росія з початку повномасштабної війни втратила близько 35 600 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією