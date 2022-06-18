Десантники показали уничтожение вражеского танка и двух БМП вместе с экипажем (видео)

"На видео зафиксировано успешную работу воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц M777 калибра 155 мм уничтожают технику и живую силу рашистов. В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

Напомним, также мы писали, что ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему, девять бронемашин и несколько артсистем российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.