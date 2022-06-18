Десантники показали знищення ворожого танку і двох БМП разом з екіпажем (відео)

"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також ми писали, що ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем російських військ.

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