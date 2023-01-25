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Десантники показали, як відбили атаку росіян під Бахмутом (відео)

Фото: десантники показали, як відбили атаку росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли противнику значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Нещодавно кілька десятків окупантів намагалися відбити бойові позиції 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що укріплення утримували лише кілька воїнів, тому вони вдалися до військових хитрощів. Зокрема, відійшовши, на певну відстань, на противника була наведена українська артилерія.

Після успішного вогневого ураження, вогнем з озброєння бойових броньованих машин та стрілецької зброї був остаточно знищений штурмовий підрозділ російських окупантів.

У бою єгері-десантники успішно знищили близько двох десятків загарбників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники розбили окупантів під Соледаром Донецької області.

Також раніше ми писали, що росіяни намагалися штурмом атакувати передові позиції українськихвійськових у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку.

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Донецька областьБахмутДесантно-штурмові військаВійна Росії проти України