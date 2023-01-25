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Десантники показали, как отразили атаку россиян под Бахмутом (видео)

Фото: десантники показали, как отразили атаку россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Недавно несколько десятков оккупантов пытались отразить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что укрепления удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным уловкам. В частности, отойдя на определенное расстояние на противника была наведена украинская артиллерия.

После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских оккупантов.

В бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области.

Также ранее мы писали, что россияне пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских военных в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отбить вражескую атаку.

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Донецкая областьБахмутДесантно-штурмовые войскаВойна России против Украины