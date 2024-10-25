UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Десантники показали "дорогу смерті" у Курській області, усіяну знищеною технікою РФ

Фото: десантники показали "дорогу смерті" у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники показали так звану "дорогу смерті" у Курській області. Дорога всіяна знищеною російською технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Відео показали бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ.

Це дорога між населеними пунктами Снагость - Зелений Шлях. Її протяжність становить 14 кілометрів. Росіяни називають шлях "дорогою смерті", оскільки саме там українські захисники знищили десятки одиниць техніки РФ.

"Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки. Десантники та інші підрозділи Збройних Сил України методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища й уламки", - йдеться у повідомленні.

Найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна російська 155 бригада морської піхоти.

На "дорозі смерті" росіяни втратили техніки на мільйони доларів. Серед знищеної техніки - танки, зокрема Т-72, БМД-1 (бойова машина десанту), БМ-3, БМД-4, БМП-2 (бойова машина піхоти), бойова машина "Ахмат", БТР-82А (бронетранспортер), бойова машина "Тигр", МТ-ЛБ (мотолига).

 

Бої у Курській області

З початку серпня українські воїни проводять операцію у Курській області. Під контролем України десятки населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вдалося створити буферну зону.

При цьому росіяни намагаються повернути свої території та проводять наступальні дії. За даними джерел РБК-Україна, Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області, нова дата - 1 лютого 2025 року.

Як повідомляє розвідка, Росія направить у Курську область військових КНДР, щоб спробувати відтіснити українські сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКурська областьДесантно-штурмові військаВійна в УкраїніВійна Росії проти України