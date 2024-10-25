Десантники показали "дорогу смерті" у Курській області, усіяну знищеною технікою РФ

Бої у Курській області

З початку серпня українські воїни проводять операцію у Курській області. Під контролем України десятки населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вдалося створити буферну зону.

При цьому росіяни намагаються повернути свої території та проводять наступальні дії. За даними джерел РБК-Україна, Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області, нова дата - 1 лютого 2025 року.

Як повідомляє розвідка, Росія направить у Курську область військових КНДР, щоб спробувати відтіснити українські сили.

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