Десантники показали "дорогу смерти" в Курской области, усеянную уничтоженной техникой РФ

Видео показали бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ.

Это дорога между населенными пунктами Снагость - Зеленый Шлях. Ее протяженность составляет 14 километров. Россияне называют путь "дорогой смерти", поскольку именно там украинские защитники уничтожили десятки единиц техники РФ.

"Это путь устлан уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, оставивший враг, терпя поражение. Десантники и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методически уничтожали военную технику противника, оставляя от нее только пожарища и обломки", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери техники понесла печально известная российская 155 бригада морской пехоты.

На "дороге смерти" россияне лишились техники на миллионы долларов. Среди уничтоженной техники - танки, в частности Т-72, БМД-1 (боевая машина десанта), БМ-3, БМД-4, БМП-2 (боевая машина пехоты), боевая машина "Ахмат", БТР-82А (бронетранспортер), боевая машина "Тигр", МТ-ЛБ (мотолыга).